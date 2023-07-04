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صديقة لاعب كمال الأجسام الشهير ليندنر تكشف سبب وفاته المفاجئ

4
JULY
2023
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تفاجأ متابعو الرياضي ولاعب كمال الأجسام المشهور الأماني جو ليندنر، بوفاته يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ30 عامًا، وكان الخبر بمثابة صدمه لمحبيه، وذلك بعد صراعه مع مرض عضلي نادر.

وكان جو ليندنر المعروف أيضا باسم "joesthetics" على موقع تبادل الصور "إنستغرام" يحظى بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصل نسبة مشاهداته عبر "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة.

وأعلنت مدربة كمال الأجسام، نيتشا، صديقة جو ليندنر عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، أن لاعب كمال الأجسام توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ، وناشدت معجبيه أن يتذكروه بعمله الشاق وشخصيته الرائعة.

ووفاة جو ليندنر، كانت بسبب معاناته من مرض عضلي نادر، وهو مرض العضلات المتموج وينتمي إلى اضطرابات الحركة النظمية، وهو مرض عضلي نادر. 

وأعراض المرض تتخلص في التهيج العضلي الناتج عن الحركة، والإرهاق والتشنجات، وتيبس العضلات، خاصة بعد النشاط الجسدي الشاق.

وتبدأ أعراض المرض عموما في أواخر الطفولة أو المراهقة، مع زيادة تهيج العضلات، بما في ذلك الانقباضات السريعة في العضلات.

وأنواع مرض اضطراب الحركة النظمية تتمثل في خلل التوتر العنقي، خلل التوتر، اضطراب الحركة الوظيفي، مرض هنتنغتون، لضمور الجهازي المتعدد، الرمع العضلي، الباركنسونية، والشلل فوق النووي التصاعدي.

روسيا اليوم
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