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"أسطورة ليفربول" إلى الدوري السعودي مدربا للاتفاق

4
JULY
2023
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أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم تعاقده مع أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد للإشراف على تدريب فريقه الأول.

وكتب النادي بطل الدوري مرتين آخرها عام 1987 والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، على حسابه في "إنستغرام": "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ ان أقيل من منصبه مدربا لأستون فيلا الإنجليزي في أكتوبر الماضي.وكان جيرارد زار السعودية في 12 يونيو الماضي وتحديداً مدينة الدمام الشرقية حيث يلعب الاتفاق، حيث ذكرت تقارير ان الأخير تقدم بعرض له للإشراف عليه الموسم المقبل الذي ينطلق في 11 أغسطس المقبل.

وخرج جيرارد بعدها بثلاثة أيام ليعلن رفضه تدريب النادي السعودي، وقال لشبكة "تشانل فور" قبيل انطلاق مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024 "دُعيت إلى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به"، مضيفا "لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الأخيرين، لكن في الوقت الحالي لم أقبل بهذا العرض".

وكان جيرارد (43 عاماً) الذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الإشراف على رينجرز الاسكتلندي وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي عام 2021 وذلك بعد غياب 10 سنوات.

انتقل إلى آستون فيلا في نوفمبر 2021 وخاض فريق وسط إنجلترا بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.

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