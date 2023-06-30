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مبابي يطلب عقداً يماثل ما يتقاضاه ميسي مع ميامي

30
JUNE
2023
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يطلب النجم الفرنسي كيليان مبابي الحصول على عقد جديد، يشابه ما حصل عليه زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي.
 
وبحسب "دياريو" الإسبانية التي قالت عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس إن مبابي يستلم ما يقارب 72 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى 150 مليونا تدفع عند تجديد عقده، بالإضافة إلى 170 مليونا ستدفع في العام الثاني أي الموسم المقبل كمكافأة ولاء.
 
وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن مبابي سيسعى لتعويض خسارته عقدا بهذا الحجم من خلال عقد جديد سواء كان مع ناديه الحالي أو ريال مدريد.
 
ويشمل عقد ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات مع فريقه الأميركي بحسب عدة مصادر عددا من المزايا من أهمها وأبرزها نسبة من عائدات مشتركي منصة "أبل +" الجدد لمتابعة الدوري الأميركي لكرة القدم كما أن أديداس شركة المنتجات الرياضية الرائدة عرضت على "البرغوث" اتفاقية تشمل حصوله على نسبة من مبيعات منتجات الشركة العملاقة لكل ربح تحققه الشركة بعد انتقاله إلى الدوري الأميركي.
 
ومنذ صيف العام الماضي، ارتبط اسم مبابي بريال مدريد الإسباني في سلسلة طويلة من المفاوضات والأنباء وصولا إلى الفترة الحالية عندما أرسل بطل كأس العالم 2018 لناديه العاصمي رسالة يشعرهم بعدم نيته تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل ما دعا إلى تكهنات عدة حول احتمالية تعاقد الريال معه في الفترة الحالية أو بعد عام.
 
ويعد أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان هو أول من قاد هذه الثورة للرياضيين المحترفين بحصوله على نسبة من مبيعات حذاء "Air Jordan" في الثمانينات من القرن الماضي مع شركة نايكي.
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