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أُوقف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي لكرة القدم مباراتين بسبب إهانة حكم، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وفرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي على مورينيو عقوبة لمدة عشرة أيام من بداية موسم 2023-2024، علماً أن منافسات الدوري تُستأنف في 19 و20 أغسطس المقبل، حيث سيغيب البرتغالي عن المرحلتين الأولى والثانية.

وعوقب مورينيو بعدما وصف حكم مباراة روما ومونتسا في 3 مايو في الدوري دانييلي كيفي بـ "أسوأ حكم قابلته في مسيرته المهنية".

وتابع مورينيو انتقاده قائلاً "هو فظيع، لا يقيم أي تواصل انساني ولا يشعر بأي تعاطف". وتبادل المدرب البرتغالي وكيفي الحديث أثناء وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

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وسيتعين على كل من المدرب وناديه روما دفع غرامة قدرها 50 ألف يورو. كما سيغيب مورينيو عن أول أربع مباريات لنادي العاصمة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل تطبيقاً لعقوبة قررها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" لإهانة حكم آخر، وهو الإنجليزي أنتوني تايلور الذي حكّم المباراة النهائية للمسابقة القارية وانتهت بخسارة روما أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 1-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي في 31 مايو.