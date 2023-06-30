living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

50 ألف يورو غرامة والإيقاف لـ"مورينيو" بسبب إهانة حكم

30
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أُوقف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي لكرة القدم مباراتين بسبب إهانة حكم، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.
 
وفرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي على مورينيو عقوبة لمدة عشرة أيام من بداية موسم 2023-2024، علماً أن منافسات الدوري تُستأنف في 19 و20 أغسطس المقبل، حيث سيغيب البرتغالي عن المرحلتين الأولى والثانية.
 
وعوقب مورينيو بعدما وصف حكم مباراة روما ومونتسا في 3 مايو في الدوري دانييلي كيفي بـ "أسوأ حكم قابلته في مسيرته المهنية".
 
وتابع مورينيو انتقاده قائلاً "هو فظيع، لا يقيم أي تواصل انساني ولا يشعر بأي تعاطف". وتبادل المدرب البرتغالي وكيفي الحديث أثناء وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
 
أوروبا بطعم إيطالي.. والسيتي يطمح في تحقيق حلم دوري الأبطال
 
 
وسيتعين على كل من المدرب وناديه روما دفع غرامة قدرها 50 ألف يورو. كما سيغيب مورينيو عن أول أربع مباريات لنادي العاصمة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل تطبيقاً لعقوبة قررها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" لإهانة حكم آخر، وهو الإنجليزي أنتوني تايلور الذي حكّم المباراة النهائية للمسابقة القارية وانتهت بخسارة روما أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 1-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي في 31 مايو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   