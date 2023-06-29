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"اليويفا" يعلن عن النظام الجديد لتصفيات مونديال 2026

29
JUNE
2023
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، نظامه الجديد للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف "اليويفا" أنه سيقترح على الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، استخدام نظام تصفيات جديد بعد زيادة المنتخبات الأوروبية المشاركة في مونديال 2026، إلى 16 منتخبا لأول مرة بدلا من 13.

وأوضحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي أن دور المجموعات سيكون له نمط الدوري المعتاد بمباريات الذهاب والإياب، وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، كل واحدة منها تضم 4 أو 5 منتخبات.

وسيتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026، بينما سيشارك 12 وصيفا في الملحق والذي سيقام في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبا.

وبالإضافة إلى 12 وصيفا سيتم اختيار أفضل 4 منتخبات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025، وستلعب مواجهات مرحلة المربع الذهبي من مباراة واحدة، ثم النهائيات من مباراة واحدة أيضا.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه أيضا موعد قرعة مجموعات نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وستقام قرعة البطولة يوم السبت 2 ديسمبر بمدينة "هامبورج" الألمانية.

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