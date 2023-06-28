خسارة ثقيلة للبنان امام اسبانيا في بطولة العالم للشباب بكرة السلة تطيح بمدرب المنتخب

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تعرض منتخب الشباب لكرة السلة المشارك في بطولة العالم تحت 19 سنة بالمجر، لخسارة ثقيلة امام اسبانيا 20 - 102 ، ظهر اليوم في افتتاح دور ال16.

وكان المنتخب خسر مبارياته الثلاث في الدور الاول امام ليتوانيا ومدغشقر والولايات المتحدة على التوالي.

لاحقا، اعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة عن قبول استقالة مدرب المنتخب شربل الباش التي تقدم بها بعد المباراة ضد اسبانيا اليوم الاربعاء ضمن دور ال 16.وتم تكليف مساعده المدرب الصربي فينكو باكيتش بمهام المدرب الاول الذي سيقود منتخب الارز في مباريات ترتيب المراكز.