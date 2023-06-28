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أستراليا ونيوزيلاندا تفكران في استضافة مونديال الأندية

28
JUNE
2023
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يعتقد جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن توسيع كأس العالم للأندية سيحقق نجاحا كبيرا ويفكر في تقديم عرض مشترك مع نيوزيلندا لاستضافة النسخة الثانية عام 2029.
 
وستشترك أستراليا ونيوزيلندا في استضافة كأس العالم للسيدات في يوليو وأغسطس من هذا العام، وقد قال جونسون بالفعل إن ذلك قد يكون نقطة انطلاق لعرض مشترك لنسخة الرجال ربما عام 2034.
 
وستقام النسخة الأولى من كأس العالم الموسعة للأندية والمكونة من 32 فريقا التي تبناها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" في الولايات المتحدة عام 2025.
 
وأضاف جونسون، الذي عمل تحت قيادة إنفانتينو في "فيفا" حتى 2018، لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد": سوف تنمو على مر السنين، لقد طور جياني حقا دوري أبطال أوروبا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فهو يعرف ما يلزم لفعل ذلك. حتى يأتي يوم يكون لدينا أفضل الأندية القادمة إلى شواطئنا سيكون ذلك جيدا لكرة القدم الأسترالية.
 
وأتبع: هذا شيء يمكن أن نتطلع إليه، بالإضافة إلى كأس العالم للرجال لكن هذا بعد استضافة أفضل كأس عالم للسيدات على الإطلاق.
 
وستستضيف السعودية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية شهر ديسمبر المقبل
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