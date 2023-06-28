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في هذا الموعد.. سان جرمان سيفصح عن هوية مدربه الجديد

28
JUNE
2023
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يستعد نادي باريس سان جرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، للإفصاح عن هوية مدربه الجديد خلفا لكريستوف غالتييه، الأسبوع المقبل.
 
ويتم تداول اسم مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، لويس إنريكي، كأبرز المرشحين لخلافة نظيره الفرنسي غالتييه، الذي قاد نادي العاصمة للفوز بلقب الدوري.
 
وكان سان جرمان ومستشاره لكرة القدم، الإسباني لويس كامبوس، قد أبلغا في بداية يونيو، غالتييه الذي كان عقده ينتهي في 30 يونيو 2024، أنه لن يبقى ضمن أروقة النادي لعام إضافي، وذلك بعد نهاية موسم معقد على المستوى الرياضي، رغم إحرازه لقب الدوري للمرة الحادية عشرة القياسية في تاريخه.
 
وكان كامبوس قد قرر التعاقد الصيف الماضي مع غالتييه، بعدما سبق أن عملا معا في ليل، لكن الأخير دفع غاليا ثمن تراجع نتائج فريقه في النصف الثاني من الموسم، إضافة إلى خروجه من دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
 
ولا تزال المفاوضات بشأن شروط رحيل غالتييه جارية.
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