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أنس جابر إلى ثمن نهائي إيستبورن الإنجليزية

28
JUNE
2023
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بلغت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة ثمن نهائي دورة إيستبورن الإنجليزية على الملاعب العشبية في كرة المضرب، بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني 6-3 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول.
 
واستعادت التونسية السادسة عالميًا توازنها عقب تجريدها الاسبوع الماضي من لقبها بطلة لدورة برلين بخروجها الصادم من الدور الأول أمام الألمانية يولي نايمير (120 عالميًا) 6-7 (4-7) و4-6.
 
واحتاجت جابر البالغة من العمر 28 عامًا الى 66 دقيقة فقط لتحقيق فوزها الثاني على باوليني بعد الأول في دور الـ64 لدورة مدريد العام الماضي.
 
وتسعى أنس جابر إلى اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية والثاني هذا العام بعد دورة تشارلستون الأميركية وبالتالي رفع معنوياتها قبل المشاركة مطلع الأسبوع المقبل في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي بلغت مباراتها النهائية العام الماضي.
 
وفرض التعادل نفسه في الأشواط الستة الأولى من المجموعة الأولى قبل أن تنجح "وزيرة السعادة" في كسر إرسال منافستها في الشوطين السابع والتاسع وتنهيها في صالحها 6-3.
 
وضربت جابر بقوة مطلع المجموعة الثانية بكسر إرسال الإيطالية في الشوط الثاني وتقدمت 2-0، لكن باوليني ردت التحية في الشوط الخامس مقلصة الفارق إلى 2-3.
 
واستعادت جابر كسر الإرسال مباشرة في الشوط السادس وتقدمت 4-2 قبل أن تكسر إرسال الإيطالية للمرة الخامسة في المباراة والثالثة في المجموعة الثانية عندما فعلتها في الشوط الثامن وحسمتها في صالحها 6-2.
 
وتلعب جابر في الدور المقبل مع الإيطالية الأخرى كاميلا جورجي الفائزة على البريطانية هيذر واتسون 6-3 و6-4.
 
وبلغت الأميركيتان جيسيكا بيغولا، المصنفة رابعة عالمياً، وكوكو غوف ثمن النهائي بفوزهما توالياً على النجمة الصاعدة الصينية تشانغ تشينوين 6-3 و6-4 ومواطنتها بيرناردا بيرا 6-3 و6-2.
 
وما زالت غوف (19 عاماً) وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة عام 2022 تبحث عن لقبها الأول على الملاعب العشبية على الرغم من أنها فرضت نفسها على الساحة العالمية بوصولها إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون في سن الـ 15 عاماً في 2019.
 
ولم تواجه الشابة أي محاولة لكسر إرسالها على أن تلعب في ثمن النهائي أمام البريطانية جودي بوراج.
 
قالت غوف "برناردا ليست لاعبة سهلة، خاصة أنها تلعب بيدها اليسرى".
 
وأضافت "كان الجو عاصفاً اليوم، لذلك أعتقد أننا كنا نحاول ضرب الكرة في الملعب. بشكل عام، أنا سعيدة بالفوز".
 
وبدورها، تأهلت الفرنسية كارولين غارسيا للدور ذاته بفوزها على الأميركية ماديسون برنغل الصاعدة من التصفيات 6-1 و7-5.
 
وعند الرجال، ضرب الأميركي ماكنزي ماكدونالد موعداً في ثمن النهائي مع مواطنه تايلور فريتز، المصنف أول في الدورة، بفوزه السهل على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-3 و6-3.
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