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أول تعليق لكوفاتشيتش بعد انتقاله إلى "مان سيتي"

28
JUNE
2023
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أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش من تشيلسي‬ لمدة أربعة مواسم.
 
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن سيتي دفع 25 مليون جنيه إسترليني (31.87 مليون دولار) إضافة إلى خمسة ملايين تبعا لبنود أخرى.
 
وقال كوفاتشيتش في بيان لناديه: "إنها خطوة رائعة بالنسبة لي. لا أطيق الانتظار لبدء مهمتي مع سيتي".
 
وأضاف: "من يشاهد هذا الفريق تحت قيادة (المدرب) بيب (غوارديولا) يعلم مدى روعته. أعتبره أفضل فريق في العالم. البطولات التي فاز بها تتحدث عن نفسها. لكنه أفضل من يلعب كرة قدم".
 
وتابع: "الانضمام لهذا الفريق حلم كل لاعب. يتعين علي أن أتعلم وأتطور وأثق أنني سأصبح لاعبا أفضل تحت قيادة بيب".
 
ويعد اللاعب البالغ عمر 29 عاما أولى صفقات الفريق الذي حقق الثلاثية بعد الفوز بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
 
وانضم كوفاتشيتش إلى تشيلسي على سبيل الإعارة من ريال مدريد موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل بعقد دائم لخمس سنوات.
 
وساعد الفريق الذي يتخذ من غرب لندن مقرا له للفوز بدوري الأبطال موسم 2020-2021 وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية أيضا في 2021، إضافة للدوري الأوروبي موسم 2018-2019.
 
وبدأ كوفاتشيتش مسيرته مع دينامو زغرب الكرواتي قبل الانتقال إلى إنتر ميلان في يناير 2013. وانتقل لريال مدريد في صيف 2015.
 
وخاض كوفاتشيتش مباراته الأولى مع كرواتيا في تصفيات كأس العالم أمام صربيا في مارس 2013، ولعب حوالي 100 مباراة دولية. وساعد بلاده لتحقيق المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا والمركز الثالث عام 2022 في قطر.
 
وقال تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لسيتي: "ماتيو لاعب رائع.. يستطيع اللعب (في مركز) 6 أو 8 ويملك خبرات كبيرة لأنه لعب لأندية القمة ويعرف الدوري الممتاز. قرار ضمه لسيتي كان سهلا لأن لديه القدرات الفنية التي نتطلع إليها في لاعب الوسط.. نتابعه منذ فترة طويلة ولطالما أبهرنا حين كنا نشاهده".
 
وأضاف: "أنا سعيد لأنه هنا. إنها صفقة كبيرة للفريق. وأنا متحمس لرؤية ما الذي سيفعله مع بيب وبقية أفراد الفريق".
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