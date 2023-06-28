إيطاليا تمنع لاعبي كرة القدم من ارتداء القميص رقم 88

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في مبادرة جديدة تم تنسيقها بالتعاون بين الحكومة الإيطالية ورابطة كرة القدم الإيطالية، سيتم منع لاعبي الساحرة المستديرة في إيطاليا من ارتداء قميص يحمل رقم 88.

والرقم 88 هو رمز رقمي لـتحية النازية أو ما يسمى بـ "هيل هتلر".

ففي مارس، تم منع مشجع يرتدي قميص "لاتسيو" وعليه اسم "هتلرسون" ورقم 88، من حضور مباريات النادي الروماني مدى الحياة.

وتشمل المبادرة التي يتم تنسيقها بالتعاون بين الحكومة الإيطالية ورابطة كرة القدم الإيطالية، إضافة مدونة لقواعد السلوك التي تتوافق مع التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

كما تدعو المبادرة لتعليق المباريات في حال حدوث هتافات أو أعمال معادية للسامية، على غرار الطريقة التي من المفترض أن يتم التعامل بها مع قضايا العنصرية.

من جانبه، قال وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي إن هذه الخطوات "رد كاف وفعال على التحيز الذي لا يحتمل والذي يثار في كثير من الأحيان في ملاعبنا".

ويضيف رئيس اتحاد كرة القدم غابرييل غرافينا أن "مصداقية كرة القدم التي تتأذى وتتضرر بسبب السلوك التمييزي له انعكاس مباشر على المجتمع الإيطالي".