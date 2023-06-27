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كأس آسيا للسيدات بكرة السلة فوز كوريا الجنوبية على لبنان (76-54)

27
JUNE
2023
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تعرّض منتخب لبنان للسيدات (المصنف 8 آسيوياً و44 عالمياً) لخسارته الثانية  في كأس آسيا(المستوى الأول) بكرة السلة  التي تقام في اوستراليا امام نظيره الكوري الجنوبي وبنتيجة(54-76)  في المباراة التي جرت فجر الثلاثاء بتوقيت بيروت. 
 
وجاءت نتيجة الأرباع(25-11)(48-24)(63-35)(76-54).
 
وكانت افضل مسجلة في المباراة وفي المنتخب اللبناني اللاعبة المجنّسة ترينيتي بابتيست(20 نقطة)  
 
ومن جانب  المنتخب الفائز ، كانت  اللاعبة جي هيون بارك افضل مسجلة في فريقها(18 نقطة).
 
وضمن المجموعة الاولى ايضاً، فازت الصين على نيوزيلندا(80-46).
 
وسيخوض منتخب لبنان مباراته الثالثة  ضد نيوزيلندا(المصنفة 5 آسيوياً و29 عالمياً) الأربعاء عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت بيروت وهو لقاء هام لمنتخب الأرز
يشار الى ان نظام البطولة ينص على هبوط المنتخب الذي يحتل المركز الثامن والأخير الى المستوى "ب". 
ملاحظة:مرفقة الصور من المباراة(الموقع الرسمي للفيبا) 
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