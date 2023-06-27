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ألكاراز يتوج ببطولة كوينز

27
JUNE
2023
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تُوج نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز بلقبه الأول في الملاعب العشبية، وذلك عقب فوزه ببطولة (كوينز) يوم الأحد.
 
وفاز ألكاراز على منافسه الأسترالي أليكس دي منوار في المباراة النهائية للمسابقة بنتيجة 6 - 4 و6 - 4 ، لينال قوة دفع جيدة قبل مشاركته في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى، التي تنطلق الشهر المقبل.
 
ومن المنتظر أن يتقدم النجم الشاب "20 عاما" لقمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الذي سيصدر يوم الاثنين، متفوقا على الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، ليصبح المرشح الأبرز للفوز بويمبلدون هذا العام.
 
ويأمل ألكاراز في السير على نهج مواطنه رافاييل نادال، حينما توج ببطولة كوينز عام 2008، قبل أن يفوز بلقب ويمبلدون بعدها بثلاثة أسابيع.
 
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات ألكاراز، عقب تتويجه بلقبه الـ11 في مسيرته ببطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، حيث قال: وضع اسمي على هذا الكأس يعني الكثير بالنسبة لي.
 
وأضاف ألكاراز: كان من الرائع اللعب هنا حيث فاز العديد من الأساطير. رؤية اسمي محاطا بالأبطال العظماء أمر مذهل حقا.
 
وأوضح النجم الإسباني: بدأت البطولة بشكل غير جيد، خاصة حركتي على العشب، لكنه كان أسبوعا رائعا بالفعل.
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