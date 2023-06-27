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أرتيتا: الإصابات حرمتنا من لقب الدوري الإنجليزي

27
JUNE
2023
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قال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان بلا روح قبل أن يتولى مسؤوليته، لكنه بات يتمتع بشخصية واضحة، كما أثنى على كاي هافيرتز لاعب وسط تشيلسي في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى النادي اللندني.
 
وتصدر أرسنال جدول الترتيب معظم فترات الموسم المنصرم، لكنه انهار في نهاية الموسم لينجح مانشستر سيتي في الفوز باللقب في طريقه للتتويج بثلاثية تاريخية شملت كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
 
وقال أرتيتا في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية: بدأ هذا الأمر قبل ثلاث سنوات. كنت مساعدا لبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وكنا نلعب أمام أرسنال ورأيت أنه فقد روح الفريق.
 
وأضاف: كنت أعرف أن خيار انتقالي إلى المعسكر الآخر بعد فترة قائم، وكنت أعرف أن هذا النادي عظيم ويجب أن تكون هناك صلة بين الفريق والجمهور. لم تكن عملية الإحلال والتجديد سهلة. والآن أنا سعيد. لدينا هوية واضحة وهناك اتحاد ونحن مفعمون بالطاقة.
 
وتابع: هذا هو الأهم. أن الجميع في كل المستويات يدفع في نفس الاتجاه. نقدم ما يدفع الجماهير للحلم والافتخار. والآن، يجب علينا تحقيق مزيد من الانتصارات.
 
وأقر بأنه في الكثير من اللحظات كان يرى فريقه بطلا للدوري خلال الموسم المنصرم، مضيفا: إذا أردت الفوز بالدوري على حساب سيتي، فلابد أن يكون كل لاعبيك متاحين وفي أفضل أحوالهم في أبريل ومايو. لكن الإصابات منعتنا من ذلك.
 
وبسؤاله عن تقارير تربط ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد بالانتقال إلى أرسنال، قال: لا يمكنني الحديث عن لاعبين ليسوا في النادي. أفضل ألا أقول شيئا.
 
ولكن بخصوص هافيرتز، قال أرتيتا: للموهبة ثمن وفي أرسنال نحن دائما مهتمون باللاعبين الشبان ذوي الخبرة. أكرر، لا أتحدث عن لاعبين في أندية أخرى، ولكن في حالة كاي، أظهر الكثير من قدراته وفاز بدوري الأبطال. إنه لاعب موهوب ومتعدد القدرات ويبلغ من العمر "24 عاما" فقط.
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