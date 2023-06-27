لوكا مودريتش يحسم الجدل مع ريال مدريد.. ويعلن موقفه النهائي

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جدّد ريال مدريد عقد لاعب وسطه المخضرم الكرواتي الدولي لوكا مودريتش عامًا إضافيًا حتى 2024، وفق ما أعلن النادي الإسباني، الإثنين.

ولا يزال مودريتش (37 عاما) لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد وقرر البقاء على الرغم من الاهتمام الكبير من الدوري السعودي، الذي أراد الحصول على خدماته مع نهاية عقده الحالي مع ريال الذي ينتهي هذا الشهر.

ولحق مودريتش بالألماني توني كروس وداني سيبايوس وناتشو فرنانديز في قائمة اللاعبين الذين مددوا عقودهم هذا الصيف.

وجاء في بيان للنادي الملكي "وافق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب الذي سيظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024".

وتابع: "في 11 موسمًا بقميصنا، خاض 488 مباراة وفاز بـ23 لقبًا"، بينها دوري أبطال أوروبا 5 مرات والدوري الإسباني في 3 مناسبات.

انضم المتوج بالكرة الذهبية 2018 إلى فريق العاصمة قادمًا من توتنهام الإنجليزي عام 2012.

وسيواجه اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ38 في سبتمبر المقبل منافسة في خط الوسط الموسم المقبل، بعد استقدام الدولي الإنجليزي الشاب حود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل قرابة 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، في ظل تواجد أيضًا كروس وسيبايوس والفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشاوميني.

وأنهى مودريتش موسمه الطويل بحلوله وصيفًا مع كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بالخسارة أمام اسبانيا ولم يعلن بعد ما إذا سيعتزل دوليًا، كما أشيع، أو سينافس في نهائيات كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في حال تأهل بلاده.