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منتخب "النشامى" يستعين بخدمات عموتة

27
JUNE
2023
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أعلن اتحاد كرة القدم في الأردن، الإثنين، تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا لمنتخب "النشامى"، خلفا للعراقي عدنان حمد.
وقال الاتحاد إنه سيقدم المدرب الجديد لمنتخب الأردن خلال شهر يوليو المقبل، مع الإعلان عن الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون، وفقا لتوصية عموتة.
 
ومنتخب الأردن مقبل على مرحلة مهمة، حيث يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر مطلع عام 2024.
 
ويتمتع عموتة بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، حيث حقق في المغرب لقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد البيضاوي، وكأس الاتحاد الإفريقي مع الفتح الرباطي، فضلا عن العديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيرا الدوري المغربي مع الجيش الملكي.
 
كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين للفوز بلقب كأس إفريقيا، وحقق المركز الثاني في بطولة كأس العرب في قطر عام 2021.
 
وكان اتحاد الكرة الأردني وجه في وقت سابق شكره للجهاز الفني السابق بقيادة حمد وطاقمه المعاون، مع انتهاء التعاقد معه.
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