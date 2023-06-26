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البطولة العربية للرجال والسيدات بألعاب القوى 5 ميداليات ملوّنة للبنان بينها ذهبية لعزيزة سبيتي ومواصلة تألق وطن الأرز على الصعيد الخارجي

26
JUNE
2023
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أحرز لبنان خمس ميداليات ملوّنة في البطولة العربية ال23 لألعاب القوى للرجال والسيدات التي اقيمت في مراكش(المغرب) في "غلّة" كبيرة لوطن الأرز بعدما سبق للبنان أن  احرز 17 ميدالية ملوّنة في بطولة غرب آسيا التي اقيمت منذ فترة في العاصمة القطرية الدوحة وهو ما يشير الى ان رياضة العاب القوى اللبنانية بألف خير وترفع اسم لبنان عالياً على الصعيد الخارجي وما النتائج المحققة في البطولات وعلى رأسها البطولة العربية بالمغرب وبطولة غرب آسيا في قطر سوى دليل على ذلك.وتعود النتائج المميزة للاعبي ولاعبات وطن الأرز الى سهر  الاتحاد اللبناني لألعاب القوى برئاسة رولان سعادة والأندية لتطوير أداء اللاعبين والتعاون بين الطرفين لرفع شأن العاب القوى اللبنانية في الاستحقاقات العربية والاقليمية والقارية والدولية.ولقد كان  الرئيس سعادة والأمين العام وسيم الحولي وسائر اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد على تواصل دائم مع رئيسة البعثة ماريا كيفوركيان والاداري روجيه بجاني ومع اللاعبين واللاعبات بحيث هنأ  سعاده ،باسم عائلة لعبة العاب القوى، البعثة على انجازاتها وميدالياتها الخمس التي احرزتها بجدارة.   
 
النتائج
 
وفي هذا السياق، أنهت البعثة اللبنانية مشاركتها في الاستحقاق العربي الكبير وسجّلت النتائج التالية:
 
*عزيزة سبيتي:
١٠٠م: (11.82ثانية)  في النصف نهائي و 11.69ثانية  في النهائي -ميدالية فضية. )مركز ثاني( 
٢٠٠م:(24.48ثانية)  في النصف نهائي و 23.81ثانية في النهائي - ميدالية ذهبية (مركز أول)  
*٤x٤٠٠م بدل سيدات: (4:23.66دقيقة) -ميدالية فضية (مركز ثاني) 
والفريق مؤلف من ندى الكردي، جوان المكاري، رشا بدراني و تالا فاخوري.
 
*رشا بدراني:
400م حواجز:(( 1.05.16دقيقة)-  ميدالية برونزية (مركز ثالث )
٤٠٠م:  (57.77ثانية)  المركز الخامس
 
*جوان المكاري:
٨٠٠م:(( 2:21.72دقيقة)  -ميدالية برونزية (مركز ثالث) 
١٥٠٠م: (4:41.91دقيقة)  (المركز الرابع)
 
*نور الدين حديد : 
١٠٠م :  (10.49ثوان)  في النصف نهائي و 10.64ثانية  في النهائي-  المركز السابع
*-مارك أنطوني ابراهيم:
٤٠٠م: (48.41ثانية)  في النصف نهائي
٤٠٠م حواجز:(( 51.39ثانية)  المركز الخامس
 
*محمد حنوف:
٨٠٠م:( 1:50.31دقيقة)  المركز الثامن ورقم قياسي لبناني جديد 
 
*عبد الرحيم الريس:
١٠٠م: (11.01ثانية)  في النصف نهائي
٢٠٠م:(( 22.51ثانية)  في النصف نهائي
 
*شربل سجعان:
٥٠٠٠م:( 15:56.38دقيقة)  المركز السابع
 
-غريتا تسلاكيان:
٤٠٠م: (57.43ثانية)  المركز الرابع
 
*ندى الكردي:
٨٠٠م:( 2:26.47دقيقة)  المركز الرابع 
 
*جينيفر تومازو:
٥٠٠٠م:( 18:46.13دقيقة)  المركز الخامس
١٥٠٠م:(5:01.19 دقائق )المركز الخامس
 
*بيثاني نصرالله:
١٠٠م حواجز: (16.96ثانية)  المركز السادس
 
البعثة
 
وكانت أمينة صندوق اتحاد العاب القوى ماريا كيفوركيان ترأست البعثة اللبنانية التي ضمّت الاداري والمدرب روجيه بجاني واللاعبين واللاعبات التالية اسماؤهم:
 
* اللاعبين: نور الدين حديد (١٠٠م)، مارك أنطوني ابراهيم (٤٠٠م - ٤٠٠م حواجز)، محمد حنوف (٨٠٠م)، عبد الرحيم الريس ( ١٠٠م- ٢٠٠م) وشربل  سجعان(٥٠٠٠م).
 
*اللاعبات: عزيزة سبيتي (١٠٠م- ٢٠٠م)، غريتا تسلاكيان (٤٠٠م)، رشا بدراني (٤٠٠م - ٤٠٠م حواجز – ٤x٤٠٠م سيدات)، جوان المكاري (٨٠٠م - ١٥٠٠م – ٤x٤٠٠م سيدات)، جنيفر تومازو (١٥٠٠م - ٥٠٠٠م)، ندى الكردي (٨٠٠م – ٤x٤٠٠م سيدات)، بيثاني نصرالله (١٠٠م حواجز)، تالا فاخوري ( ٤x٤٠٠ م).
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