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كأس آسيا للسيدات بكرة السلة فوز الصين على لبنان (89-44)

26
JUNE
2023
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استهل منتخب لبنان للسيدات (المصنف 8 آسيوياً و44 عالمياً) مبارياته في كأس آسيا(المستوى الأول) بكرة السلة  التي تقام في اوستراليا بخسارة امام نظيره الصيني(المصنف ثان عالمياً و الأول آسيوياً) (44-89) في المباراة التي جرت الاثنين.وبعدما واجهت سيدات لبنان خصماتهن الصينيات بضراوة في الربع الأول الذي انتهى صينياً(24-21) ضغط المنتخب الصيني بشكل كبير وأنهى الربع الثاني(42-30) والثالث(64-32) والرابع(89-44).
 
وكانت افضل مسجلة في المنتخب اللبناني ريبيكا عقل(13 نقطة) تليها زينة الياس(12 نقطة ) فعايدة باخوس(9 نقاط) فاللاعبة المجنّسة ترينيتي بابتيست(4 نقاط) فميرامار مقداد(3 نقاط) فدانييللا فياض(نقطتان) ثم رنا الحسيني(نقطة واحدة).
 
ومن جانب  المنتخب الصيني، كانت  اللاعبة اكزو هان افضل مسجلة في المباراة وفي فريقها(17 نقطة).
 
وسيخوض منتخب لبنان مباراته الثانية ضد  كوريا الجنوبية(المصنفة 4 آسيوياً و12 عالمياً)  الثلاثاء عند الساعة الرابعة فجراً ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة نيوزيلندا(المصنفة 5 آسيوياً و29 عالمياً) الأربعاء عند الساعة الرابعة فجراً ايضاً.
 
يشار الى ان نظام البطولة ينص الى هبوط المنتخب الذي يحتل المركز الثامن والأخير الى المستوى "ب". 
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