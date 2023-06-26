رسميًا.. برشلونة يعلن تعاقده مع قائد مانشستر سيتي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإنثين، تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي إيلكاي غوندوغان بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار برشلونة إلى أن عقد غوندوغان (32 عامًا) يمتد لموسمين حتى 30 يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لعام إضافي، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو (435.72 مليون دولار).

ويرحل غندوغان (32 عاما) عن سيتي بعدما حمل شارة قيادة ناديه في موسم مذهل وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، لينهي مسيرة استمرت 7 سنوات في إنجلترا حصل خلالها على 14 لقبا منها 5 ألقاب للدوري المحلي.

وقال غندوغان في بيان: "بالنسبة لي فإنه لشرف اللعب في سيتي على مدار آخر 7 سنوات. كان مانشستر سيتي يمثل بيتي، وشعرت أني جزءا من عائلة استثنائية جدا في سيتي".

وأضاف: "كنت محظوظا بالمرور بالعديد من اللحظات التي لاتنسى خلال وجودي هنا، وكان حمل شارة القيادة خلال هذا الموسم الاستثنائي بمثابة أفضل تجربة في مسيرتي".

وكان غندوغان أول لاعب يضمه بيب غوارديولا بعد توليه تدريب سيتي في 2016 رغم أن اللاعب الألماني كان يعاني حينها من إصابة في الركبة أثناء وجوده مع بروسيا دورتموند.

وأثبت غندوغان أنه رجل المناسبات الكبيرة مع سيتي خاصة في آخر موسمين، حيث سجل العديد من الأهداف الحاسمة في مسيرة ناديه.

ويرحل غندوغان بعدما خاض أكثر من 300 مباراة هناك وسجل 60 هدفا.

وسيمثل غندوغان إضافة كبيرة لتشكيلة المدرب تشابي في برشلونة خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المخضرم سيرغيو بوسكيتس عقب 18عاما في صفوف بطل إسبانيا.

وأحرز برشلونة لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه فشل في العبور من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وخرج من قبل نهائي كأس الملك.