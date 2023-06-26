الموسم القادم.. برشلونة يترك "كامب نو" والبديل ملعب عمره قرن

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للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، لن يلعب نادي برشلونة الإسباني مبارياته على استاد "كامب نو" الشهير طيلة الموسم المقبل 2023-2024.

لماذا سيغيب "البرسا" عن كامب نو؟

بعد أن وافق مجلس إدارة برشلونة في مارس على خطط لتجديد ملعبهم الشهير، وفقا للخطة التي قدمها الرئيس خوان لابورتا في أبريل 2022.

وتشير التقارير إلى أن النادي الكتالوني سيحصل على تمويل يصل إلى 1.5 مليار يورو من شركتي الاستثمار الأميركيتين غولدمان ساكس وجيه بي مورغان للمشروع الكبير.

برشلونة أبلغ كلا من مجلس المدينة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بقراره لإخلاء كامب نو للموسم المقبل.

سابقة تاريخية

هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها النادي الكتالوني مبارياته على أرضه بعيدا عن الاستاد الشهير الذي يتسع لـ 99 ألف مقعد منذ افتتاحه في عام 1957.

الملعب البديل

خلال موسم 2023-2024، سيستخدم برشلونة استاد لويس كومبانيس الأولمبي، أو كما يعرف باسم "استاد مونتجويك"، وهو ملعب يتسع لـ 55000 مقعدا.

يقع الملعب في مونتجويك، التل الكبير جنوب غرب مدينة برشلونة، والذي كان الملعب الرئيسي خلال الألعاب الأولمبية لعام 1992.

الملعب تم تأسيسه عام 1927، أي قبل 100 عام تقريبا، وتم ترميمه لاستضافة أولمبياد 1992 قبل 30 عاما.