living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وكيل أعمال حكيمي يهاجم والدة مبابي

26
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هاجم الأرجنتيني أليخاندرو كامانيو، وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، الجزائرية فايزة العماري والدة كيليان مبابي، خلال مقابلة خاصة مع يومية "آس" الإسبانية.
 
ويرتبط حكيمي (24 عاما) مع مبابي بعلاقة صداقة قوية، فهما زميلان منذ سنوات في فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، لكن يبدو أن هناك أمورا تحدث في الخفاء قد تعكر صفو الصداقة، حسب تصريحات كامانيو.
 
ما القصة؟
 
مؤخرا، أنشأت فايزة العماري شركة وكالة أعمال وأصبحت وكيل أعمال ابنها مبابي، وقال كامانيو إنها تحاول جذب حكيمي إلى شركتها، مستغلة صداقة نجلها مع النجم المغربي، وهو أمر وصفه وكيل الأعمال الأرجنتيني "عدم احترام للمهنة".
 
وأضاف كامانيو: "أشرف جزء من شركتنا وهو مقتنع بالمشروع.. كونك والدة لاعب كرة قدم لا يكفي ولا يعني أنكِ تحظين بمؤهلات وكيل الأعمال، إنها تستغل كونها والدة لاعب رائد في اللعبة لتتدخل في السوق".
 
وأضاف كامانيو: "علاقة أشرف ومبابي قوية ونحن نعلم ذلك ونحترمه، لكن في نفس الوقت بيئة مبابي تعج بالتسريبات، شركة السيدة العماري لا تمتلك لاعبين سوى نجلها، إنها شركة ناشئة تفتقر إلى الخبرات، إنها مجرد علاقة بين ابن ووالدته".
 
واختتم أليخاندرو كامانيو حديثه بهذا الصدد، قائلا: "بالنسبة إلينا هي والدة اللاعب فقط، لا نضعها في الاعتبار كوكيلة أعمال منافسة.. ومع ذلك نتمنى لها التوفيق والتعامل مع أفضل اللاعبين كونها لا تمتلك سوى مبابي فقط في شركتها، وأيضا أطالب باحترام المهنة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   