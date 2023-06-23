مغادرة بعثة منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة الى كأس آسيا بأوستراليا

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غادرت بعثة منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة الى اوستراليا للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام من 26 حزيران الجاري حتى 2 تموز المقبل.في ما يلي اسماء اعضاء البعثة: كارلا الترك غلمية(مديرة المنتخب)، جورج جعجع(مدرباً)،جيلبير نصر وزياد الناطور (مساعدين للمدرب) كريستيان مجبّر(لياقة بدنية)،جو عرموني(معالجاً فيزيائياً)،ايلي نصرالله (لوجستياً)،ريبيكا عقل وعايدة باخوس وشيرين الشريف وليلى فارس وميرامار مقداد ونتالي سيفاجيان وقمر منصور وزينه الياس ونارين غيوكجيان ورنا الحسيني ودانييلا فياض واللاعبة المجنّسة ترينيتي بابتيست(لاعبات).

وسيستهل منتخب لبنان(المصنف 8 آسيوياً و44 عالمياً) مبارياته الاثنين 26 حزيران ضد الصين (المصنفة ثانية عالمياً و الأولى آسيوياً) عند الساعة السادسة والنصف صباحاً بتوقيت بيروت وثم يواجه كوريا الجنوبية(المصنفة 4 آسيوياً و12 عالمياً) الثلاثاء 27 حزيران عند الساعة الرابعة فجراً ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة نيوزيلندا(المصنفة 5 آسيوياً و29 عالمياً) الأربعاء 28 حزيران عند الساعة الرابعة فجراً.