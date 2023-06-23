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ليفاندوفسكي يلمح إلى "القرار الصعب".. بات قريبا

23
JUNE
2023
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ألمح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني إلى أن اعتزاله بات "قريبًا"، مشيرًا إلى أنه قد ينهي مسيرته مع النادي الكتالوني.
ووصل ليفاندوفسكي (34 عاماً) إلى برشلونة في صيف العام 2022 بعد 8 أعوام مع بايرن ميونيخ الألماني، الذي سجل معه 344 هدفًا ورفع معه لقب دوري أبطال أوروبا.
 
وتأقلم سريعًا في كتالونيا مسجلا 33 هدفًا في جميع المسابقات، بينها 23 في الدوري الإسباني، ليحرز لقب الهدّاف ويساهم في تتويج برشلونة بلقب الليغا.
 
وقال في حديث مع الصحافة البولندية على هامش النافذة الدولية ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 ردًا على خططه المستقبلية "اعتزالي؟ قريب أكثر مما هو بعيد. من المحتمل جدًا أن أنهي مسيرتي في برشلونة حيث أشعر بالراحة أنا وعائلتي".
 
وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالانتقال إلى السعودية على غرار الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي اللذين انضما إلى الاتحاد هذا الصيف بعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر مطلع العام.
 
وردًا على سؤال عن الاهتمام السعودي أجاب: "أنا اليوم سعيد في برشلونة وأشعر أني في نادٍ يناسبني، لذا أريد إكمال عقدي هنا"، الذي ينتهي في 2026 سيكون في حينها على مشارف الـ38.
 
ورغم أنه لا يزال هدافًا من الطراز الرفيع، أقرّ البولندي أنه سجل أقل من المعتاد نظرًا للدور الجديد الذي طلبه منه المدرب تشافي هرنانديز.
 
وقال في هذا الصدد: "شعرت وكأني سجلت 5 أو 6 أهداف أقل لأنه تحتم عليّ القيام بأشياء أخرى. دوري كان مهمًا ليس فقط على أرض الملعب ولكن خارجه، كان عليّ أن أتأقلم مع دوري الجديد".
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