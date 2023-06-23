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رئيس غريميو يكشف حالة سواريز.. "المشكلة خطيرة"

23
JUNE
2023
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قال رئيس نادي غريميو بورتو أليغري البرازيلي لكرة القدم ألبرتو غيرا إن المهاجم المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى قد وصل إلى الحدّ الأقصى، معبراً عن قلقه بشأن مسيرته في الملاعب.
 
وأقرّ غيرا خلال حدث إعلامي في ملعب غريميو، الأربعاء، أن "المشكلة خطيرة"، مضيفاً بشأن المهاجم البالغ 37 عاماً والذي يدافع عن ألوان النادي منذ يناير: "تلقى الكثير من الحقن، وتناول الكثير من الأدوية. لقد وصل إلى الحد الأقصى. الآن أين هو هذا الحد حقاً، لا نعرف".
 
في المقابل، أفادت وسائل إعلام برازيلية، الثلاثاء، أن مهاجم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق يعتزم إعلان اعتزاله قريباً بسبب آلام في ركبته اليمنى والتي تزداد سوءاً، علماً بأنه خضع للعديد من العمليات الجراحية.
 
كما أشار غيرا من دون منح مزيد من التفاصيل إلى أن سواريز يفكر في تركيب "طرف صناعي".
 
ومن المرجح أن يعلن المهاجم الدولي المكنّى "بيستوليرو" (المسدس) والمنتقل إلى البرازيل بموجب عقد حتى ديسمبر 2024، عن خططه المستقبلية لمجلس إدارة غريميو.
 
وسجل الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي (68 هدفاً في 137 مباراة) 14 هدفاً في 26 مباراة مع غريميو منذ وصوله عقب كأس العالم المخيبة للآمال في قطر.
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