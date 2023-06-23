بعد موسم مرهق.. من أكثر لاعبي الدوريات الخمس الكبرى ظهورا؟

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كشفت إحصاءات عن أكثر اللاعبين في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى خوضا للمباريات، خلال الموسم الكروي 2022-2023 الذي كان مرهقا وتخلله كأس العالم في قطر.

وتصدر برونو فرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد القائمة، بـ70 مباراة في مختلف المسابقات، مع فريقه الإنجليزي ومنتخب البرتغال.

وكان آخر لقاء في الموسم لفرنانديز عندما شارك في فوز البرتغال على أيسلندا بهدف نظيف، الثلاثاء، في تصفيات كأس أوروبا (يورو 2024).

ولعب فرنانديز خلال الموسم المنتهي أكثر من 5 آلاف دقيقة، وأنهاه بتسجيل 21 هدفا لمانشستر يونايتد والبرتغال.

وكان فرنانديز حاضرا في 5163 دقيقة خلال الموسم، متفوقا على فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني (4755 دقيقة)، ودانيلو مدافع يوفنتوس الإيطالي (4644 دقيقة)، ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي (4478 دقيقة)، ونيمانيا غوديلي لاعب إشبيلية الإسباني (4462 دقيقة).