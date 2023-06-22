رئيس فريق «ريد بول» يكشف عن هوية السائقَين القادرَين على منافسة فيرستابن

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بالنسبة إلى مستشار فريق «ريد بول»، هيلموت ماركو، فإن هناك سائقين فقط في فورمولا وان قادرين على تحدّي البطل الهولندي ماكس فيرستابن، وأن سيرجيو بيريز، زميل فيرستابن في الفريق والذي يحتلّ المركز الثاني في ترتيب البطولة حالياً، ليس في تلك القائمة.

على الرغم من أنه بدا أنه المنافس الوحيد لفيرستابن في بداية الموسم الحالي، إلا أن المكسيكي بيريز تراجع إلى حد كبير في السباقات الأخيرة، حيث تم إقصاؤه من Q2 أثناء التصفيات في ثلاث مرات متتالية، ما منعه من جمع نقاط كافية.



وبعد إنهائه سباق الجائزة الكبرى الكندي بالمركز السادس، بات بيريز يتقدم بتسع نقاط فقط على الإسباني فرناندو ألونسو. هذا الأخير هو أحد السائقَين اللذين ذكرهما ماركو، معتبراً أنهما يستطيعان تحدّي فيرستابن على اللقب هذا الموسم. إلى جانب الإسباني، أضاف اسم الإنكليزي لويس هاميلتون، الذي كان منافساً لفيرستابن خلال موسم 2021.

وفي هذا السياق، يقول ماركو: «إنه (بيريز) في أفضل سيارة، ولكن حتى في تلك السيارة فقط ألونسو وهاميلتون يمكنهما مواكبة ماكس. هؤلاء الثلاثة هم ببساطة الأقوى، ويبرز ماكس بينهم».

وللمفارقة، فإن هؤلاء الثلاثة كانوا على منصة التتويج في كندا، حيث حل فيرستابن أولاً، وألونسو ثانياً، وتبعه هاميلتون عن كثب.