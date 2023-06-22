في الدقائق الأخيرة... لبنان يلحق الهزيمة بالمنتخب البنغلادشي بهدفين نظيفين

ألحق المنتخب اللبناني الهزيمة بالمنتخب ال بنغلادشي عقب فوزه عليه بهدفين نظيفين لحسن معتوق وخليل بدر بانطلاق مبارياته ببطولة جنوب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الهند.

وسجل القائد حسن معتوق الهدف الأول (د 79)، وخليل بدر الهدف الثاني (90+6) في المباراة التي اجريت اليوم الخميس.

ويلعب لبنان ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً بوتان والمالديف.

ويلعب لبنان مباراته الثانية امام بوتان السبت 25 الجاري عند الساعة 17.00 بتوقيت بيروت، ويختتم مبارياته في الدور الاول امام المالديف الاربعاء المقبل عند الساعة 13.00 بعد الظهر.