بطولة لبنان لست فئات عمرية في المبارزة الألقاب لديب ومنيمنه ونعمه والخوري والمصري

A + A -

إفتتح الاتحاد اللبناني للمبارزة موسم بطولاته لعام 2023 بتنظيم بطولات لبنان لست فئات عمرية على ملاعب قصر الرياضة في نادي المون لا سال الرياضي بعين سعادة.

وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

- فئة 13 سنة وما دون في سلاح الشيش للذكور، حل لويس ديب من نادي البرج عينطورة في المرتبة الاولى فيما حل زميله راي داوود من النادي نفسه في المرتبة الثانية و انطوان خويري من نادي المون لا سال وغابريال نعمه من نادي البرج عينطورة في المرتبة الثالثة.

- فئة 13 سنة وما دون في سلاح الشيش للإناث، حلّت ليانا منيمنه من نادي البرج عينطورة في المرتبة الاولى فيما حلت زميلتها كلوي ابي انطون من النادي نفسه في المرتبة الثانية ولين كريديه من نادي التعاضد وأيما كرم من نادي سبورتينغ هاي في المرتبة الثالثة.

- فئة 13 سنة وما دون في سيف المبارزة للذكور، حل غابريال نعمه من نادي البرج عينطورة في المرتبة الاولى فيما حل زميله راي داوود من النادي نفسه في المرتبة الثانية وانطوني بطيش ولويس ديب والاثنان من نادي البرج عينطورة في المرتبة الثالثة.

- فئة 13 سنة وما دون في سيف المبارزة للإناث، حلّت ليانا منيمنه من نادي البرج عينطورة في المرتبة الاولى فيما حلت زميلتها اندريا حلوه من النادي نفسه في المرتبة الثانية وياسما عباس من نادي التعاضد ماريا كريستي حدشيتي من نادي سبورتينغ هاي في المرتبة الثالثة.

- فئة 17 سنة وما دون في الحسام للذكور، حل انطوني جو الخوري من نادي البرج عينطورة في المرتبة الاولى فيما حل الياس الجلبوط من نادي المون لا سال في المرتبة الثانية وبريان جميل وشربل الجلبوط والاثنان من نادي المون لا سال في المرتبة الثالثة.

- فئة 17 سنة وما دون في الحسام للاناث، حلّت كارن المصري من نادي المون لاسال في المرتبة الاولى فيما حلّت ميا منيمنه البرج عينطورة في المرتبة الثانية وكلوي ديب وكلوي الخازن من نادي البرج عينطورة في المرتبة الثالثة.

قاد المباريات حكام متدرجون هم ماريو شهوان، كارل بو خليل وربيع عبود باشراف الحكام اللبنانيين دوليين (زياد الجلبوط) وآسيويين (وسام داود وريتا ابو جودة) تحت اشراف لجنة الحكام واللجنة الفنية برئاسة انطوان العنيسي. وكان الحكام المتدرجين قد خضعوا مع عدد آخر من زملائهم لدورة صقل واعداد للحكام نظمتها اللجنة الفنية قبل ان يتقدموا بامتحانات خطية وتطبيقية خلال يوم البطولات ، على ان يتقدم سائر المشاركون في دورة التحكيم بامتحانات تطبيقية في ايام البطولات المقبلة.

وفي الختام، وزّع رئيس واعضاء الاتحاد الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.

هذا وكان كل من انطوني الشويري وفيليب واكيم قد شاركا في بطولة آسيا للمبارزة التي اقيمت في الصين وقد حقق فيليب واكيم نتيجة جيدة في سلاح الشيش بعد تحقيقه سلسلة انتصارات في مرحلة المجموعات ومرحلة التصفية المباشرة ليحلّ في المرتبة 19 في البطولة من اصل 65 لاعباً.