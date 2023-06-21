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كأس الاتحاد للدراجات الهوائية لقب النخبة لسروجي و الماسترز لملحم

21
JUNE
2023
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افتتاحاً لموسمه الرياضي، نظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس الاتحاد  باسم الرئيس الأسبق للاتحاد  الراحل طانيوس المير .
إنطلق السباق عند الساعة الثامنة  صباحاً على الطريق البحرية لمنطقة مارينا ضبيه لفئتي النخبة (70 كلم ) والماسترز(50 كلم)، بمشاركة اكثر من 40 درّاجاً من الأندية إتحادية بالإضافة إلى دراّجي فريقي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
ففي فئة الماسترز ،فاز احمد ملحم بالمركز الاول  بزمن ساعة و24 دقيقة و50 ثانية وبمعدل سرعة  36.8 كلم / ساعة ، وحل جان وهبي من نادي عاليه  في المركز الثاني و صلاح رباح من نادي هومنتمن في المركز الثالث . 
أما في فئة النخبة ، احرز لقب السباق يوسف سروجي ( حر) بوقت ساعة و 54 د.و26ث وبمعدل سرعة  35.2 كلم / ساعة  فيما حل ثانيا جهاد الاحمد وثالثا محمد غيث.
 
النتائج
وفي ما يلي النتائج:
*فئة النخبة
1 -يوسف سروجي :  ساعة و 54 دقيقة و26 ثانية
2 -جهاد الاحمد    :         + 31.1 ث
3 -محمد غيث : + 31.2 ث
4 -عبد العزيز المانع: + 32.2 ث
5 -نافذ كمال الدين : + 32.4 ث
6 -مارك كلاس : + 32.8 ث
7 -جورج اسكندر : + 33.3 ث
8 -نزار القاضي : + 34.2 ث
9 -مالك الحريري: + 34.5 ث
10 -ايلي متى : + 35.4 ث
 
 
*فئة الماسترز
1 -احمد ملحم :  ساعة و24 دقيقة و50 ثانية
2 -جان وهبي : + 0.1 ث
3 -صلاح رباح + 1.3 ث
4 -نقولا قرداحي
5 -منذر طوزا
6 -عبدالله تابت
7 -عباس نصرالله
 
وختاماً كانت كلمة شكر من  نائب رئيس الاتحاد قيصر سلوم  لكل من ساهم لانجاح هذا السباق من  عناصر قوى الأمن الداخلي  وفرق الطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني. كما دعا الى الوقوف دقيقة صمت حداداً على  روح  الدراّج ديب اسكندرالذي توفي بحادث سير اثناء التمارين. 
بعد ذلك قامت كريمة طانيوس المير بتوزيع الكؤوس على الفائزين.
 
من ناحية ثانية، دعا الإتحاد اللبناني للدراجات كافة لاعبي الجمعيات الى المشاركة في بطولة لبنان  للطريق و ضد الساعة في 9 و 16 تموز المقبل. 
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