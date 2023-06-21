مكافحة المنشطات: الدكتور جهاد حداد يشارك في اجتماع بحضور 35 دولة

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شارك الدكتور جهاد حداد في الاجتماع الدولي الثامن عشر بين الحكومات لمكافحة المنشطات في الرياضة ،الذي ضم ممثلين لـ 35 دولة من القارتين الآسيوية والأوقيانية، الذي عقد في العاصمة السريلانكية كولومبو على مدى يومين.

وجاءت مشاركة حداد في الاجتماع بتفويض من وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلّاس بحيث مثّل حداد لبنان في هذا الاجتماع الدولي الهام.وخلال المؤتمر، القى حداد كلمة تحدث فيها عن الاجراءات المتخذة من قبل المعنيين لمكافحة المنشطات في لبنان والانجازات المحققة على هذا الصعيد خاصة ان لبنان انضم الى معاهدة اليونيسكو لمكافحة المنشطات الى جانب استضافته لمؤتمر دولي في تشرين الأول الفائت حول مكافحة المنشطات حضره رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ويتولد بانكا والمدير التنفيذي أوليفيا نيغلي ومدير مكتب آسيا وأوقيانيا كازو هيرو هياشي و رئيس منظمة غرب آسيا لمكافحة المنشطات الدكتور كمال الحديدي والعائلة الرياضية اللبنانية وكان المؤتمر مثمراً جداً .

وتحدث حداد خلال المؤتمر في كولومبو عن ايلاء موضوع مكافحة المنشطات الأهمية الكبيرة في بلد الأرز على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها منذ ثلاث سنوات ونصف وعن الاجراءات المتخذة من قبل المسؤولين الرياضيين اللبنانيين لمكافحة المنشطات والقيام بحملة توعية في هذا المجال.

وخلال وجوده في كولومبو، التقى الدكتور حداد عدداً من المسؤولين.

يشار الى ان الدكتور حداد يتولّى منصب المنسق الوطني للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة المنشطات التي تشكلت منذ سنتين برئاسة رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة ومدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية محمد عويدات.