ميدو يكشف تطورا جديدا بأزمة الحجز على أرصدة "الزمالك"

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كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالزمالك، آخر تطورات الحجز على حسابات النادي.

وقال ميدو في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الحمد لله تم حل مشكلة الحجز على حسابات الزمالك. سيتم صرف مرتبات الجهاز الفني والإداري والطبي قبل العيد وسيتم تسوية كل مستحقات اللاعبين ليصلوا جميعا إلى 50% من مستحقاتهم هذا الموسم".

وأضاف: "لن يتم دفع جنيه إلى أي لاعب جديد كمقدم تعاقد قبل دفع كل المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق".

وتابع: "معركة حل مشكلة الحسابات البنكية قادها المستشار مرتضى منصور بذكاء كبير حتى تم حلها عن طريق توقيع بروتوكول مع اتحاد الكرة".

وكان رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم بعزله من منصبه، قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن رئاسة القلعة البيضاء، الشهر الماضي.

وحذر منصور، في تصريحات للصحفيين قبل عقد المؤتمر الصحفي وقتها، من خطورة الوضع الذي يمر به نادي الزمالك في الفترة الحالية، واصفا إياه بالكارثي، بقوله: "النادي داخل على كارثة، وممكن يقفل أبوابه بعد أسبوعين.. النادي ليس وسيلة للترفيه، لازم الناس تفيق".

وصدر بحق منصور حكم بالحبس لمدة شهر، وخضع للعقوبة، ما أسقط عنه عضوية مجلس الإدارة بحسب اللائحة الاسترشادية، قبل أن يصدر حكم قضائي بعزله من منصبه، وقرار من وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ الحكم.