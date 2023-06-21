رسميا.. كانتي ينضم إلى بنزيمة في "الاتحاد" السعودي

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أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، لينضم إلى مواطنه كريم بنزيمة.

ونشر الاتحاد في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب تشلسي الإنجليزي السابق البالغ 32 عاما يقول في ختامه هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن".

وكانت تقارير قد تحدثت هذا الشهر عن تعليق انتقال كانتي للاتحاد بسبب مشاكل في الفحص الطبي.

ونقلت التقارير وقتها عن مصدر في النادي السعودي قوله إن كانتي "وقّع اتفاقا ملزما وليس عقدا نهائيا. ما زلنا نراجع نتيجة الفحص الطبي. لديه تاريخ طويل من الإصابات ونريد توخي الحذر قبل توقيع عقد ضخم".