living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بثنائية ماني ورفاقه.. السنغال تهزم البرازيل 4-2

21
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل ساديو ماني هدفين ليقود السنغال للفوز 4-2 على البرازيل وديا في لشبونة ليكتب الخسارة الثالثة لبطل العالم 5 مرات في آخر 4 مباريات.
 
وهي أول مرة تخسر البرازيل بفارق هدفين منذ الهزيمة 2-0 أمام تشيلي في 2015، كما لم تستقبل 4 أهداف أو أكثر منذ الخسارة 7-1 من ألمانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2014.
 
منح لوكاس باكيتا المقدمة للبرازيل مبكرا في الشوط الأول وظن رفاقه أنهم حصلوا على ركلة جزاء بعد عرقلة فينيسيوس جونيور في منطقة الجزاء، لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسب القرار لوجود تسلل في بداية الهجمة.
 
ورغم السيطرة فإن السنغال سجلت من فرصتها الأولى حين فشل دفاع البرازيل في إبعاد تمريرة عرضية لتصل إلى حبيب ديالو، الذي سدد من لمسة واحدة بقوة في المرمى.
 
وأعطى الهدف الثقة للسنغال لتضيف الهدف الثاني بعد 3 دقائق بعدما سجل المدافع ماركينيوس بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد رأسية إسماعيلا سار قبل أن يسجل ماني من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية.
 
وعوض ماركينيوس الخطأ وسجل الهدف الثاني للبرازيل من داخل منطقة الجزاء، لكن ماني أضاف الهدف الرابع من ركلة جزاء احتسبت لصالح المهاجم نيكولاس جاكسون بعد مخالفة على الحارس إيدرسون.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   