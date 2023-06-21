زوجة راموس تمنع انتقاله للدوري السعودي

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فجر تقرير إسباني مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ظل الحديث عن اقتراب المدافع الإسباني من الانضمام إلى الدوري السعودي.

وذكر برنامج El Chiringuito الشهير أن راموس قد يعود إلى إشبيلية، ناديه الأم الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية كلاعب في الفريق الأول، خلال سوق الانتقالات في الصيف الحالي، وهو قرار قد تقف خلفه زوجته.

وأكد البرنامج أن انتقال راموس إلى السعودية لن ينجح على الأغلب، لأسباب عائلية أبرزها رفض زوجته بيلار روبيو العيش هناك.

وأشار إلى أنه رغم العرض "الفلكي" الذي تلقاه راموس من السعودية، إلا أن زوجته ليست مستعدة للعيش في السعودية، وتريد البقاء في أوروبا.

وارتبط اسم الإسباني المخضرم، بالانتقال إلى دوري "روشن" السعودي خلال الصيف الحالي.

وكان الصحفي الموثوق أكرم كونور ألمح قبل أيام قليلة إلى قرب انتقال راموس إلى السعودية وبالتحديد إلى فريق أهلي جدة العائد بسرعة إلى دوري المحترفين.

وأنجبت بيلار روبيو البالغة 45 عاما، وهي صحفية ومقدمة برامج تلفزيونية وعارضة وممثلة إسبانية، من راموس أربعة أبناء هم سيرجيو وماكسيمو أدريانو وأليخاندرو وماركو.

ولا يرتبط راموس البالغ 37 عاما بأي فريق منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الكروي 2022-2023، بعد موسمين قضاهما مع فريق العاصمة الفرنسية حقق خلالهما لقب الدوري الفرنسي مرتين ومثلهما في السوبر الفرنسي.