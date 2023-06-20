رماية: ألان موسى بطل المرحلة الأولى من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ) ممتاز

A + A -

نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الأولى لبطولة لبنان لعام 2023 في الرماية من الحفرة الأولمبية (تراب) لفئة (أ) ممتاز(A+) والتي اجريت على حقل نادي الصخور الرياضي في ضبية .شارك في المسابقة 36 رامياً من الفئة (أ) ممتاز.

اقيمت المسابقة بحضور رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس الاتحاد الدكتور بيار جلخ ورئيس نادي الصخور سليم مسعود وعدد من متابعي لعبة الرماية.

وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الاوائل على الشكل التالي:

-ألان موسى : 120/125

-وليد النجار : 112/125

-وسام محـمد : 111/125

-ماريو قزحيا : 110/125

-أشرف علّوش : 110/125

-غسان بعقليني : 109/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز الأول :الرامي ألان موسى وحصل على 41 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية بعد أن تعادل مع الرامي أشرف علّوش الذي حلّ بالمركز الثاني بعد إجراء تصفية بينهما.

-المركز الثالث :الرامي غسان بعقليني اذ حصل على 34 طبق من أصل 40

- المركز الرابع: الرامي ماريو قزحيا اذ حصل على 24 من أصل 35

- المركز الخامس: الرامي وسام محـمد اذ حصل على 22 من أصل 30

-المركز السادس : الرامي وليد النجار اذ حصل على 17 من أصل 25

أشرف على التحكيم أمين السر العام بالوكالة ومفوّض اللجان الفنية والتحكيم ساسين روحانا وقادها ناجي الهاشم.