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هل يعالج الدوري السعودي أزمة برشلونة؟

20
JUNE
2023
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مع اقتحام أندية الدوري السعودي سوق انتقالات اللاعبين عالميا، والمنافسة على ضم أبرز النجوم، باتت أندية كبرى في أوروبا تخشى على لاعبيها من الأندية السعودية، بينما تنتظر الأخرى عروضا لحل أزماتها المالية وعلى رأسها برشلونة.
 
الدوري السعودي نجح في استقطاب البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع العام الجاري لينضم إلى نادي النصر، ثم قام فريق الاتحاد بطل الدوري بالتعاقد مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد السابق، وتجرى مفاوضات مع عدد كبير من نجوم العالم حاليا للحاق بثنائي "الميرنغي" السابق.
 
أزمة برشلونة
 
يعاني برشلونة في الوقت الراهن من أزمة مالية طاحنة أجبرته على السماح لبعض اللاعبين بالرحيل، والبحث عن عروض للاعبين آخرين من أجل تخفيض فاتورة الإنفاق السنوية.
 
تضخمت رواتب برشلونة إلى أكثر من650 مليون يورو في الموسم، وهو ما وضع النادي في ورطة مالية حقيقية، جعلته مضطرا للتخلي عن اللاعبين أصحاب الرواتب الضخمة.
 
الأزمة المالية لبرشلونة حرمته من استعادة ليونيل ميسي بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مثلما منعته من تجديد تعاقده قبل الرحيل إلى العاصمة الفرنسية.
 
إدوارد روميرو نائب المدير المالي لبرشلونة علق على الأزمة قائلا: "نحتاج إلى موسمين لضبط أجور اللاعبين بشكل يمكن التحكم به، ولن نتمكن من تقليل عبء الرواتب بشكل عام قبل أن تنتهي عقود عدد من اللاعبين".
 
برشلونة مرتبط بعقود تجبره على دفع رواتب ضخمة للاعبين الكبار في الفريق، لكنها تنتهي تدريجيا، حيث اعتزل جيرارد بيكيه، وانتهى تعاقد بوسكيتس، حيث يحصل الثنائي على رواتب ضخمة، إذا قام النادي الكتالوني بتوفيرها سيحل جزء من أزمته.
 
الحل السعودي
 
بينما يترقب برشلونة انتهاء تعاقدجوردي ألبا مع الفريق، جاءت تقارير تؤكد وجود اهتماما سعوديا للتعاقد مع الإسباني المخضرم خلال الصيف الجاري، أي قبل عام من انتهاء عقد اللاعب مع فريقه الإسباني.
 
ويترقب برشلونة بلفهة وصول عرضا سعوديا لكي يخلصه أولا من راتب ألبا الضخم، بالإضافة إلى الحصول على مقابل مادي يساعده على تدبير رواتب الموسم الجديد دون حدوث عجز مالي.
 
ميركاتو 2023.. برعاية الأندية السعودية والإسبانية
 
 الأمر نفسه ينطبق على صامويل أوميتيتي المعار إلى صفوف ليتشي، حيث أكدت تقارير عدة اهتمام أحد الأندية السعودية بالتعاقد معه.
 
ويأمل برشلونة كذلك في الحصول على نحو 20 مليون يورو نظير بيع أومتيتي، بينما لم يصله عرضا يتناسب مع طموحه المالي من أجل التخلي عن لاعبه حتى الآن، ليعول على العروض السعودية.
 
وذكرت تقارير أخرى أن البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي بات مطلوبا بشدة في الدوري السعودي، لكن الفريق الإسباني سيفكر كثيرا قبل أن يتخلى عن هداف الدوري الإسباني، إلا في حالة الحصول على عرض مادي ضخم يساعده على تمويل صفقات أخرى لتدعيم صفوفه.
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