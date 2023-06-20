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"الأسود الثلاثة" تسحق مقدونيا بسباعية في تصفيات أوروبا

20
JUNE
2023
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سحقت إنجلترا ضيفتها مقدونيا الشمالية بسباعية نظيفة بينها ثلاثية لجناح أرسنال باكايو ساكا الاثنين في طريقها لتحقيق فوزها الرابع تواليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا عام 2024.
 
وحصدت إنجلترا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة لتسير ثبات نحو النهائيات المقررة في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو عام 2024.
 
وتحتل أوكرانيا بعد فوزها على مالطا 1-صفر اليوم أيضا المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات وتأتي إيطاليا في المركز الثالث ولها 3 نقاط من مباراتين.
 
على ملعب "اولدترافورد"، قدّم منتخب "الأسود الثلاثة" عرضا هجوميا قويا أمام نظيره المقدوني الشمالي الذي صمد أمامه 29 دقيقة قبل أن ينهار نهاية الشوط الأول وتتلقى شباكه 3 أهداف في الدقائق الـ 16 الأخيرة.
 
افتتح هداف إنجلترا هاري كاين التسجيل بعد هجمة رائعة تبادل فيها لاعبا مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولوك شو الكرة ومررها الأخير عرضية داخل المنطقة حيث تابعها كاين المتربص بيسراه داخل الشباك (29). وهي المباراة السادسة تواليا التي يسجل فيها كاين هدفا على الأقل.
 
وأضاف ساكا الهدف الثاني بعد تلقيه كرة من كايل ووكر فسددها قوية في سقف الشباك (38).
 
وتبادل كاين وجوردان هندرسون الكرة بشكل رائع قبل أن يمررها الأخير متقنة باتجاه راشفورد الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (45).
 
وما أن مضت دقيقتان على مطلع الشوط الثاني حتى أضاف المنتخب الإنجليزي الهدف الرابع بطريقة ولا أروع عندما مرر ترنت ألكسندر أرنولد كرة امامية باتجاه ساكا فسيطر عليها الأخير في الهواء ومر عن أحد المدافعين قبل أن يطلقها صاروخية في أعلى الشباك.
 
ونجح ساكا في تسجيل الهاتريك بتمريرة أمامية من كاين فانفرد بالحارس وسدد عن يمينه (51).
 
وأضاف البديل كالفن فيليبس السادس من مسافة قريبة مفتتحا رصيده من الأهداف الدولية (64).
 
واختتم كاين مهرجان الأهداف بتسجيله السابع من ركلة جزاء إثر مخالفة على جون ستونز داخل المنطقة (73).
 
وعزز كاين رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا مع 58 هدفاً في 84 مباراة.
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