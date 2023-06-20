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"الديوك" تخطو نحو نهائيات أوروبا بهدف مبابي الـ 40

20
JUNE
2023
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حقق كيليان مبابي إنجازا جديدا بعدما قاد فرنسا للحفاظ على بدايتها المثالية في المجموعة الثانية في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بالفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من ضيفتها اليونان.
 
وهز مبابي الشباك من ركلة جزاء ليصبح اللاعب الفرنسي الأكثر تسجيلا على مدار موسم واحد إذ رفع رصيده إلى 54 هدفا متفوقا على جوست فونتين في موسم 1957-1958.
 
وتساوى مهاجم باريس سان جيرمان مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يملك فرصة الانفراد بصدارة الهدافين في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا عندما تلعب النرويج ضد قبرص الثلاثاء.
 
وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة متقدمة بست نقاط على اليونان صاحبة المركز الثاني والتي أكملت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كونستانتينوس مافروبانوس في الشوط الثاني بعد هدف مبابي.
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