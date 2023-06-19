تقارير: نجم الدوري الإنجليزي في طريقه إلى الهلال السعودي

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ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن قائد ولفرهامبتون ولاعب وسط منتخب البرتغال روبن نيفيش في طريقه إلى الانتقال إلى الهلال السعودي، مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار).

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن نيفيش (26 عاما) الذي ينتهي عقده مع ولفرهامبتون صيف 2024، سيرحل إلى السعودية مقابل صفقة قياسية للنادي الإنجليزي.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن، مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري، ولحق به الفرنسي كريم بنزيمة للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

ويأتي ذلك في إطار مشروع رياضي ضخم، بهدف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

والأسبوع الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 بالمئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد، وهو ما سيوفر قدرة مالية كبيرة لها.

وأفادت تقارير أن لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي المتوج بكأس العالم 2018 سيلحق ببنزيمة إلى الاتحاد.

ومن شأن العرض الضخم أن يخفف الضغوط المالية على ولفرهامبتون، الذي يجد نفسه تحت ضغط البيع لتجنب انتهاك قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إنفاق 150 مليون جنيه استرليني على صفقات على مدار الـ12 شهرا الماضية.

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وخاض نيفيش 253 مباراة مع ولفرهامبتون وأحرز 30 هدفا منذ وصوله عام 2017، وساهم في صعود الفريق من الـ"تشامبيونشيب" إلى الدوري الممتاز بعد عام من انضمامه إلى صفوفه، ثم إلى المركزين السابع في الدوري الممتاز في العاميين التاليين.

وبلغ فريق "الذئاب" أيضا ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2020، لكنه عانى الأمرّين الموسم الماضي وأنهاه في المركز الثالث عشر.