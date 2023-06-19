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مفاجأة النصر.. نجم منتخب المغرب سيكون جوار رونالدو

19
JUNE
2023
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فجر الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، مفاجأة فجر الاثنين، بشأن اقتراب النصر السعودي من التوقيع مع نجم منتخب المغرب.
 
وقال رومانو إن النصر السعودي أصبح "على بعد خطوة" من التوقيع رسميا مع النجم المغربي حكيم زياش.
 
وقال رومانو إن اللاعب والنادي اقتربا من الاتفاق على كل الشروط الشخصية، كما أن النصر سيقوم بدفع مبلغ معين لشراء اللاعب من تشلسي الإنجليزي، حيث أن عقده سينتهي في 2025.
 
وسينضم زياش إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو في نادي النصر، ليمثل أول القادمين من أوروبا للنادي هذا الصيف.
 
وتراجع تأثير زياش في تشلسي، العام الماضي، خاصة مع تعاقد "البلوز" مع عدد من اللاعبين في خط الهجوم، ليبدأ بالبحث عن ناد للانتقال له.
 
ومنذ انضمامه إلى تشلسي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، شارك زياش في 107 مباراة مع النادي، وسجل 14 هدفا وصنع 13 تمريرة حاسمة.
 
يشار إلى أن زياش لفت أنظار العالم خلال تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر، ليصبح الفريق الأول عربيا الذي يصل إلى مرحلة نصف النهائي في البطولة العالمية.
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