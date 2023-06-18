روجيه فغالي يحتفظ بلقب رالي جزين الحادي عشر

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أحرز روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر على فولسفاغن بولو لقب رالي جزين الحادي عشر الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) ،بالتعاون مع اللجنة اللبنانية لرياضات السيارات، الأحد في محافظة الجنوب برعاية الراعي الرسمي الدكتور أمل ابو زيد .ويندرج السباق،الذي جرى في ظل طقس خريفي متقلّب، في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري بعد رالي الربيع.

بلغت المسافة الاجمالية للرالي 237.27 كلم منها 96.69 كلم طول المراحل الخاصة السبع للسرعة .

وبذلك احتفظ فغالي بلقب الرالي سنة جديدة بعدما تصدّر السباق منذ المرحلة الاولى وحقق افضل وقت في المراحل السبع وليضيف مع ملاحه جوزيف مطر لقباً جديداً قبل شهرين من رالي لبنان الدولي الذي سيقام في منتصف شهر ايلول المقبل.وبينما سيطر فغالي وملاحه مطر على الرالي منذ بدايته دار "صراع طاحن" على المركز الثاني بين باسل ابو حمدان وملاحه فراس الياس على سكودا فابيا وبين أليكس فغالي وملاحه مارك حداد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10.

شاركت في السباق 24 سيارة واجتازت 15 خط النهاية.

وباحرازه لقبي راليي الربيع وجزين في نسخة عام 2023 يكون روجيه فغالي قد احرز الجولتين الأولى والثانية من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري.



الترتيب العام

وفي ما يلي الترتيب العام النهائي بعد انتهاء الرالي:

1-روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر على فولسفاغن بولو:57.13دقيقة

2-باسل ابو حمدان وفراس الياس على سكودا فابيا:59.24 دقيقة

3-أليكس فغالي ومارك حداد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :59.42 دقيقة

4-شادي الفقيه وملاحه سامر صفير على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.02.43 ساعة

5- رودريك الراعي وروني ابو عبدو على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 : 1.02.54س

6- الياس الدهني وأمين عقل على سيتروين دي أس 3 :1.04.14 س

7- ديفيد مزهر وجورج دعيبس على سيتروين دي أس 3 :1.05.31س

8- جوزيف سالم وسامي عواد على بيجو 208في تي آي:1.07.16 س

9- شربل شبلي ودولين شلينك على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :1.07.43 س

10- كارل رزق وكريم ابو الياس على ميستوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.10.10س

11-جايسون وهبه واندريه مهنا على سكودا فابيا:1.10.22 س

12- جوانا حسون وفرانس سعيد على رينو كليو أر أس:1.15.45 س

13- يوسف الظفيري(الكويت) وملاحه كارلوس حنا على ميستوبيتشي لانسر ايفو 10: 1.16.41 س

14-وليد شلينك واندريه عشقوتي على رينو كليو أر أس:1.19.00 س

15- الياس عون وغاري كونداكجيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :1.19.24 س

كما احرز روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر لقب فئة "ار سي 2" و شادي الفقيه وملاحه سامر صفير على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 لقب المجموعة "ن" بينما احتفظ الياس الدهني وملاحه امين عقل على "سيتروين دي أس 3" بلقب فئة الدفع الأمامي واحرزا كأس التصنيف.ونال جوزيف سالم وملاحه سامي عواد كأس أرسي 4-ار2.ونال اليكس فغالي وملاحه مارك حداد كأس فئة "اس ان 1 "وشربل شبلي وملاحته دولين شلينك كأس فئة "اس ان 2 " ووليد شلينك وملاحه اندريه عشقوتي كأس "أس ان 3 ".ونال السائق جايسون وهبه كأس السائق الناشئ و اندريه مهنا كأس الملاح الناشئ.وحازت جوانا حسون وملاحتها فرانس سعيد على كأس السيدات.

حفل التتويج

واقيم حفل التتويج عصر الأحد بحضور الراعي الدكتور أمل ابو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش واعضاء المجلس البلدي ومخاتير وعضو مجلس ادارة النادي المنظّم ومنسق لجنة رياضة السيارات فيه عماد لحود ومنسّق اللجنة الرياضية الوطنية سليمان خطار ومدير السباق نيقولا هندي ومدير مكتب الراليات في النادي كابي كريكر ومسؤولي السباق وحشد كبير من هواة رياضة السيارات وأهالي السائقين وعدد كبير من رجال الصحافة والاعلام والمصورين .

وكان الرالي انطلق صباح الأحد من ساحة جزين بحضور الدكتور ابو زيد(الذي اعطى اشارة الانطلاق) وكريكر وهندي ومسؤولي الرالي وعدد من محبي الرياضة الميكانيكية.