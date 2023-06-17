السائق المميّز الياس الدهني لاحراز لقب الدفع الأمامي في رالي جزين

A + A -

تبدو جميع الظروف مهيأة امام السائق المميّز الياس الدهني للصعود الى منصة التتويج واحراز المركز الأول في فئة الدفع الأمامي برالي جزين الحادي عشر الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة الأحد 18 الجاري على طرقات اسفلتية في قضاء جزين.فالدهني هو سائق متمرّس وموهوب يخوض غمار الرياضة الميكانيكية منذ سنوات عدة وتحديداً منذ عام 2015 وفرض نفسه ركناً من اركان الرياضة الميكانيكية في لبنان ويمتلك المهارة في القيادة وسيارة قوية وهي من طراز "سيتروين دي اس 3 أر 3 ماكس" الى جانب خوض السباق في عرينه وهو ابن بلدة جنسنايا بقضاء جزين بمحافظة الجنوب.كما يملك الدهني ملاحاً يرتاح ويتأقلم معه وهو أمين عقل ويشكّل معه ثنائياً ناجحاً يخوض غمار الراليات معاً منذ 3 سنوات .ويدافع الدهني عن الألقاب الثلاثة التي احرزها العام الفائت وهي: بطولة الشرق الأوسط للراليات لفئة الدفع الأمامي وبطولة لبنان للراليات في الفئة عينها وبطولة لبنان لتسلّق الهضبة للسنة الثالثة على التوالي.

ونجح الدهني في طي صفحة رالي الربيع بنسخته الأخيرة بعد خروجه من المنافسة في المرحلة الخاصة الثانية بعد عطل ميكانيكي تعرّضت له سيارته فرضخ الدهني لسوء حظه وبروح رياضية وبدأ التخطيط للصعود الى منصة التتويج وبالمركز الأول في رالي جزين للتعويض عن خروجه من الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات لعام 2023 اي رالي الربيع.

وقبيل الرالي، اجرى الدهني تجارب على سيارته للتأقلم معها وبات جاهزاً مع ملاحه للمنافسة في رالي جزين الذين يكتسب رونقاً وجمالاً على كافة الأصعدة ويشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً وخاصة من ابناء قضاء جزين الذين سيؤآزرون الدهني ابن جزين.

ويقول الدهني"هدفي الاحتفاظ بألقاب بطولتي الشرق الاوسط ولبنان للراليات وبطولة لبنان لتسلّق الهضبة لفئة الدفع الامامي واود ان اشكر الراعي الأساسي GITI TIRES و"هاتيكو" بشخص رجل الأعمال محمد عجّاج".

وسيخوض الدهني(العشريني) وعقل الرالي ضمن فريق "آي أم تي للراليات" الذي يشرف عليه بطل لبنان السابق للراليات السائق السابق ضومط بو ضومط.ويضم الفريق ، اضافة الى الدهني وملاحه عقل، كل من السائق بول قصيفي وملاحه رواد عيسى على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 والسائق البير حايك وملاحه لؤي صقر على رينو كليو ار أس والسائقة جوانا حسون وملاحتها فرانس سعيد على رينو كليو أر أس و السائق سامي ضو وملاحه وسام ضو على بيجو 206.

يشار الى أن الدهني شارك العام الفائت في سباقه الأول على الصعيد الخارجي وهو رالي "أنتيب كوت دازور" الدولي الفرنسي الشهير في نسخته ال57 .