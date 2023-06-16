أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، اليوم الجمعة، إيقاف جا مورانت لاعب ممفيس غريزليز 25 مباراة من دون دفع مقابل مالي، بعد أن استعرض سلاحاً نارياً "متعمداً وبشكل واضح"، أثناء بث مباشر الشهر الماضي.

وعوقب اللاعب، الذي خاض مباراة كل النجوم مرتين، بالإيقاف ثماني مباريات، في وقت سابق من آذار، بعد الظهور في فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحاً نارياً في ملهى ليلي.ومنع الغريزليز مورانت من ممارسة أنشطة الفريق بعد الواقعة الأخيرة في أيار الماضي، حين ظهر وهو يحمل سلاحا في سيارة، في تصرف اعتبرت رابطة الدوري أنه "يؤذي سمعة" المسابقة.

وأعلن مورانت تحمله مسؤولية تصرفاته الشهر الماضي، واعتذر لرابطة الدوري وغريزليز ومدينة ممفيس.

وبدأ الإيقاف بأثر فوري وسيغيب عن أول 25 مباراة في الدوري المنتظم في الموسم الجديد 2023-2024.