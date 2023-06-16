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لقاء في المغرب بين ناصر الخليفي ومحمد صلاح.. ما التفاصيل؟

16
JUNE
2023
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كشفت تقارير إعلامية أن لقاء في المغرب جمع بين رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.
وكان الخليفي في المغرب لحضور إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد الرياضي والأهلي المصري، فيما حلّ صلاح مع منتخب بلاده لمواجهة غينيا في مدينة مراكش.
 
وقال موقع "سبورت بايبل" إن اللقاء بين صلاح والخليفي يأتي في ظل تكهنات بشأن مستقبل اللاعب المصري مع ليفربول، ومستقبل سان جرمان بعد مغادرة عدة لاعبين، أبرزهم ليونيل ميسي.
 
ورجح المصدر أن يكون الخليفي اقترح على صلاح أن يحل محل ميسي في "حديقة الأمراء".
 
وفي وقت سابق من هذا العام، جمع لقاء آخر بين صلاح والخليفي في العاصمة البريطانية لندن.
 
 
وزعمت تقارير أن رئيس الفريق الباريسي يستطلع رأي صلاح ورغبته في الانتقال إلى العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أن الطرفين ظلا على اتصال مستمر منذ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
 
وأوضحت أن "مو صلاح" قد يقتنع بالفكرة، خاصة وأن الفريق الفرنسي سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، عكس فريقه الحالي ليفربول.
 
من جهتها، ذكرت صفحة "سبورتس زون" على تويتر أن لقاء الخليفي وصلاح في مراكش "لا علاقة له بباريس سان جرمان ولا حتى بكرة القدم".
 
وأضافت: "يتمتع الرجلان بعلاقات ودية للغاية، ونادرا ما تكون لقاءات ناصر مع لاعبين آخرين بقبعة رئيس سان جرمان".
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