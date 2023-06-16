مبابي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع سان جيرمان

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أعاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي التأكيد، يوم الخميس، على أن "البقاء" في نادي باريس سان جرمان كان "الخيار الوحيد"، رافضاً الخوض في تفاصيل المشادة مع النادي بعد رفضه تمديد عقده إلى ما بعد العام 2024.

وقال الدولي الفرنسي بطل العالم 2018 ووصيف 2022 عن الرسالة التي بُعثت إلى مسؤولي النادي الباريسي "لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه سيحاول الضغط من أجل بقاء مبابي ضمن صفوف الفريق الباريسي.

ورداً على سؤال من أحد مشجعي نادي العاصمة على هامش معرض "فيفاتيك" في باريس، قال ماكرون إن "ليس لديّ أي معلومات" بشأن مستقبل مبابي (...) لكنني سأحاول الضغط من أجل" بقاء نجم منتخب فرنسا مع فريقه الحالي.

وحامت الشكوك حول مستقبل هداف الدوري الفرنسي للموسم الخامس توالياً في باريس بعدما صرّح مهاجم منتخب "الديوك" يوم الثلاثاء أنه لم يناقش مسألة تمديد عقده مع ناديه إلى ما بعد العام المقبل.

وتحدث مبابي والوفد المرافق له في اليوم التالي بعد أن أرسل خطاباً إلى النادي الباريسي يؤكد فيه أنه لن يتخذ خيار البقاء في صفوف بطل فرنسا حتى عام 2025.