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ميسي يسجل هدفا أسرع من قراءتك لهذا الخبر

16
JUNE
2023
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‬‬‬سجل ليونيل ميسي أسرع أهدافه في مسيرته الدولية مع الأرجنتين لتنتصر 2-صفر في مباراة ودية على أستراليا في بكين بعدما هز الشباك بعد 79 ثانية فقط اليوم الخميس.
 
وحصل المشجعون على الفور على مقابل التذاكر التي دفعوها لحضور المباراة حين استحوذت الأرجنتين على الكرة في نصف ملعب منتخب أستراليا في الدقيقة الثانية ليمرر إنزو فرنانديز الكرة لميسي الذي مر من مدافعين قبل أن يخدع الحارس بتسديدة لولبية من خارج المنطقة.
 
وبذلك يكون ميسي، الذي أكد الأسبوع الماضي انتقاله إلى فريقإنتر ميامي الأمريكي، قد هز الشباك في سبع مباريات متتالية معمنتخب بلاده ويبدو أن قائد الأرجنتين لا يكل ولا يمل قبل الاحتفالبعيد ميلاده 36 الأسبوع المقبل.
 
وقال ميسي "استمتع دائما بالوجود مع المنتخب الوطني. المباراة كانت صعبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة لكن بغض النظر عن ذلك واصلنا اللعب بقوة".
 
وكان ميسي محط كل الأنظار منذ وصوله إلى بكين الأسبوع الماضي.
 
ويحظى قائد الأرجنتين بشعبية جارفة في الصين حيث يتابع عشاق كرة القدم هناك المنتخبات البارزة لتعويض الأداء السيء للمنتخب الصيني.
 
 
في آخر كأس عالم له.. ميسي يكسر الأرقام القياسية
 
 
واكتظت جميع الأماكن المحيطة بالاستاد وفندق إقامة ميسي ورفاقه بالمئات من عشاق كرة القدم الذين ارتدوا قميص لعب منتخب الأرجنتين في الأيام الأخيرة.
 
واصطف المئات خارج الفندق يوميا على أمل إلقاء نظرة على النجم المحبوب ميسي أثناء التوجه للتدريب.
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