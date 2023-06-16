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يونايتد يبحث منح حقوق التفاوض للمجموعة القطرية لشراء النادي

16
JUNE
2023
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قالت مصادر مطلعة إن نادي مانشستر يونايتد يبحث منح مجموعة يقودها الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني حقوق التفاوض الحصرية لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل أكثر من ستة مليارات دولار.
 
وبينما لا تزال هناك شكوك بشأن التوصل لاتفاق، فإن هذه التطورات تمثل خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لجهود الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق للاستحواذ على النادي.
 
وأضاف أحد المصادر أن أفراد عائلة غليزر، الذين يملكون حصص أقلية في النادي لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.
 
وقالت المصادر إن العرض القطري حاليا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة غليزر مقارنة بعرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها بالاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.
 
وخلال الفترة الحصرية المتفق عليها، لن يكون بمقدور مانشستر يونايتد التفاوض مع أي طرف آخر بخلاف الشيخ جاسم. ولم يتبين مدة الفترة. وقالت المصادر إن الوضع لم يحسم بعد وإن عرضا جديدا من راتكليف قد يمنع حصرية التفاوض مع الشيخ جاسم.
 
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلي مانشستر يونايتد والشيخ جاسم.
 
وقفزت أسهم النادي بنحو 15 في المئة بعد التقرير قبل أن تنهي جلسات التداول الخميس في نيويورك بارتفاع 6.8 في المئة ليصل سعر السهم الواحد إلى 24.81 دولار.
 
وحال بيعه مقابل ستة مليارات دولار، فإنها ستصبح واحدة من أكبر الصفقات الرياضية على الإطلاق على خطى فريق واشنطن كوماندرز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة الذي بيع هذا العام.
 
كما أنها تفوق صفقات أخرى أبرمت في عالم كرة القدم. واستحوذت مجموعة استثمارية يقودها تود بولي وكليرليك كابيتال على تشيلسي مقابل 3.1 مليار دولار، وهو ما يزيد على إيرادات النادي في عامه المالي السابق بمقدار 5.7 مرة.
 
مان يونايتد يبحث عن مالك جديد.. وميسي يبحث العودة لبرشلونة
 
 
وحال بيعه مقابل أكثر من ستة مليارات دولار، فإن قيمة الصفقة تعادل إيراداته السنوية للعام الماضي بمقدار عشر مرات بحسب بيانات ريفينيتيف.
 
واستحوذت عائلة غليزر، التي كونت ثروتها من قطاعات العقارات والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية وتمتلك كذلك فريق تامبا باي بوكانيرز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة، على مانشستر يونايتد في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار).
 
وتكشف شركة كانتار لتحليل البيانات أن يونايتد، بطل إنجلترا 20 مرة وهو رقم قياسي، يحظى بأكثر من 650 مليون مشجع في أنحاء العالم. وطالب قطاع كبير من هؤلاء المشجعين بتغيير ملكية النادي.
 
ويرى المشجعون أن حظوظ النادي تبدلت للأسوأ بقيادة عائلة غليزر إذ لم يفز الفريق بالدوري منذ 2013.
 
وفاز يونايتد هذا الموسم بكأس رابطة الأندية الإنجليزية بقيادة المدرب إريك تن هاج لكنه أنهى الدوري في المركز الثالث بفارق 14 نقطة خلف غريمه المحلي مانشستر سيتي.
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