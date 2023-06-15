ميسي: علينا ان نستمتع بما حققناه

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اكد نجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة في الفوز الذي حققه منتخب بلده على أستراليا في المباراة التي جمعت المنتخبين وكانت قد انتهت بهدفين نظيفين.

وفي حديث له، قال ميسي: "نحن نستمتع دائمًا بالتواجد في المنتخب الوطني، كان من الصعب اللعب بسبب الحرارة والرطوبة، لكن بغض النظر عن ذلك، نستمر بنفس أفكارنا".

وعن عدم خوضه منافسات كأس العالم المقبلة في 2026، قال: "ما قلته عن كأس العالم شيء طبيعي، بسبب العمر والوقت من الصعب أن يحدث ذلك، أنا أستمتع باللحظة، يومًا بعد يوم، وجودي هنا الآن، هناك مباريات تأهيلية قادمة، ثم كوبا أميركا، نقطع شوطًا طويلًا بالتفكير في كأس العالم القادم".

واختتم: "علينا أن نستمتع بما حققناه وكل لحظة علينا أن نعيشها، أسعى للاستمتاع كل يوم".