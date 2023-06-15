بسبب التهرّب من "الضمان الاجتماعي"... غرامة 200 ألف يورو للبايرن

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غرم بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني 200 ألف يورو عن سنوات من المزايا الاجتماعية غير المدفوعة والتهرب من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وقال متحدث باسم مكتب الجمارك الرئيسي في ميونخ، اليوم الخميس إنه تم إصدار أمر مصادرة بقيمة حوالي 200 ألف يورو بحق بايرن ميونخ.

وذكرت سلطات الجمارك في بيانها أنه سيتم مطالبة بايرن ميونيخ برسوم إضافية على الدفع المتأخر بمبلغ حوالي 45 ألف و500 يورو.

وهناك ادعاءات بأن بايرن ميونخ وظف عمالاً في أكاديمية الناشئين بالنادي لفترة قصيرة، مقابل راتب شهري يبلغ 450 يورو خلال الفترة بين تشرين الثاني 2016 و2021، لكن العمال عملوا لساعات أطول من المتفق عليها، ولم يدفع لهم النادي الحد الأدنى للأجور، بحسب سلطات الجمارك، وبالتالي تم تجاهل أنظمة الضمان الاجتماعي.

وأوضح بايرن ميونخ، اليوم الخميس، أن النادي اتخذ بالفعل احتياطات هيكلية في أكاديمية الناشئين في خريف 2020 لتجنب خفض الحد الأدنى للأجور في المستقبل.