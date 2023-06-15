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مدرب الأرجنتين يكشف رأيه في انتقال ميسي إلى الدوري الأميركي

15
JUNE
2023
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أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الأربعاء، أن النجم ليونيل ميسي يستحق الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، حيث يستعد بطل العالم لمباراة ودية أمام أستراليا في بكين.
وكان قائد الأرجنتين أعلن الأسبوع الماضي أنه سينضم إلى الدوري الأميركي بدلاً من العودة إلى برشلونة الإسباني بعد انتهاء عقده لمدة عامين مع باريس سان جرمان بطل فرنسا.
 
وقال سكالوني في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية قبل المباراة الودية: "أنا سعيد للغاية لأنه قرر الذهاب واللعب مع نادٍ في مدينة ستعامله بشكل جيد للغاية".
 
وأضاف: "بغض النظر عن الدوري أو البلد، الشيء المهم هو أنه يشعر بالرضا في المدينة وفي النادي"، مشدداً على "أعتقد أنه ستكون لديه الظروف للاستمتاع. هو يستحق ذلك".
 
وكشف ميسي في حديث مع صحيفة "تايتن سبورتس" الصينية، الثلاثاء، أن مونديال قطر الذي أقيم العام الماضي ربما قد يكون الأخير في مسيرته.
 
وسيبلغ "البرغوث" الصغير، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، 39 عاما خلال كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
 
وقال صانع أمجاد برشلونة عندما سُئل عما إذا كان سيشارك في مونديال 2026: "لقد قلت عدة مرات من قبل إنني لا أعتقد ذلك، أن كأس العالم (2022) كانت آخر بطولة لي".
 
من ناحيته، قال سكالوني إن تصريح ميسي "يبدو لي حكيماً للغاية" و"هو رجل لا يكذب، والحقيقة أننا سنرى كيف يشعر".
 
وأردف: "كأس العالم بعيدة جداً لدرجة أنه ليس من المنطقي التفكير بما هو أبعد من ذلك".
 
ويلتقي منتخب الأرجنتين ونظيره الأسترالي ودياً الخميس على ملعب العمال الذي يتسع لحوالي 68 ألف متفرج، في إعادة لمباراة ثمن نهائي مونديال قطر، حيث سجل ميسي أحد هدفي الفوز على منتخب "سوكيروس" 2-1، في طريقه للظفر بالنجمة الثالثة لبلاده بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.
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